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16:52, 17 августа 2023Наука и техника

Генетически модифицированные почки свиньи успешно пересадили человеку

JAMA Surgery: генетически редактированные почки свиньи пересадили человеку

Фото: Yara Nardi / Reuters

Команда специалистов из Университета Алабамы успешно пересадила человеку генетически редактированные почки свиньи. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Surgery.

Пациентом стал 50 летний мужчина, который страдал неизлечимой хронической болезнью почек. После его ухода из жизни (было зарегистрировано прекращение работы мозга) хирурги провели трансплантацию почек свиньи.

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Как уточняется, донорские органы были предоставлены биотехнологической компанией Revivicor. Предварительно почки свиньи подверглись десяти генным модификациям. В частности, были удалены четыре гена животного, которые потенциально могли вызвать отторжение. Кроме того, авторы добавили шесть человеческих генов для предотвращения свертываемости крови.

Ученые продолжали эксперимент в течение недели и зафиксировали адекватное функционирование трансплантатов. Биомаркеры показали, что почки производили мочу и улучшили выведение креатинина из крови (что является ключевым показателем правильной работы органов). Также в почках не было выявлено формирования крошечных тромбов.

В январе 2022 года американские исследователи впервые провели операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему мужчине. Реципиент страдал несовместимым с жизнью кардиологическим заболеванием. Однако после пересадки он прожил всего несколько месяцев из-за внезапно возникшей сердечной недостаточности. Этот случай подвергся тщательному расследованию для поиска возможных причин развившегося состояния.

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    Елена Апазиди
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