Генетически модифицированные почки свиньи успешно пересадили человеку

JAMA Surgery: генетически редактированные почки свиньи пересадили человеку

Команда специалистов из Университета Алабамы успешно пересадила человеку генетически редактированные почки свиньи. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Surgery.

Пациентом стал 50 летний мужчина, который страдал неизлечимой хронической болезнью почек. После его ухода из жизни (было зарегистрировано прекращение работы мозга) хирурги провели трансплантацию почек свиньи.

Как уточняется, донорские органы были предоставлены биотехнологической компанией Revivicor. Предварительно почки свиньи подверглись десяти генным модификациям. В частности, были удалены четыре гена животного, которые потенциально могли вызвать отторжение. Кроме того, авторы добавили шесть человеческих генов для предотвращения свертываемости крови.

Ученые продолжали эксперимент в течение недели и зафиксировали адекватное функционирование трансплантатов. Биомаркеры показали, что почки производили мочу и улучшили выведение креатинина из крови (что является ключевым показателем правильной работы органов). Также в почках не было выявлено формирования крошечных тромбов.

В январе 2022 года американские исследователи впервые провели операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему мужчине. Реципиент страдал несовместимым с жизнью кардиологическим заболеванием. Однако после пересадки он прожил всего несколько месяцев из-за внезапно возникшей сердечной недостаточности. Этот случай подвергся тщательному расследованию для поиска возможных причин развившегося состояния.