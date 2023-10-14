Овечкин взял вину на себя за заброшенную Малкиным шайбу

Александр Овечкин взял вину на себя за заброшенную Евгением Малкиным шайбу

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянин взял на себя вину за шайбу, которую забросил его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин. «Я неудачно сыграл клюшкой на синей линии, отпустил шайбу, а они ее перехватили», — отметил Овечкин.

Россиянин добавил, что в первом периоде его команда показала неплохой хоккей. «Во втором мы не забили, а они — забили. Это повлияло на исход матча», — отметил Овечкин.

Встреча прошла ранее 14 октября. Игра завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 4:0. Малкин помимо гола отметился тремя голевыми передачами.