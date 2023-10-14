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21:23, 14 октября 2023Мир

Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала

Посольство РФ в Швейцарии выразило протест из-за осквернения мемориала Суворову

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Посольство РФ в Швейцарии выразило протест МИД страны из-за осквернения мемориала полководцу Александру Суворову. Об этом сообщила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Памятник сподвижникам Суворова был открыт в кантоне Ури, в ущелье Шелленен в 1898 году. По словам Захаровой, ранее неизвестные облили нижнюю часть мемориала синей краской.

«Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных», —объявила представитель МИД РФ. Она отметила, что Россия призвала власти Швейцарии обеспечить мемориалу охрану.

Ранее Следственный комитет РФ начал расследовать факт осквернения памятника Т-34 в Молдавии. Злоумышленники облили постамент краской и нанесли оскорбительные надписи.

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    Александра Синицына
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