Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала

Посольство РФ в Швейцарии выразило протест из-за осквернения мемориала Суворову

Посольство РФ в Швейцарии выразило протест МИД страны из-за осквернения мемориала полководцу Александру Суворову. Об этом сообщила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Памятник сподвижникам Суворова был открыт в кантоне Ури, в ущелье Шелленен в 1898 году. По словам Захаровой, ранее неизвестные облили нижнюю часть мемориала синей краской.

«Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных», —объявила представитель МИД РФ. Она отметила, что Россия призвала власти Швейцарии обеспечить мемориалу охрану.

Ранее Следственный комитет РФ начал расследовать факт осквернения памятника Т-34 в Молдавии. Злоумышленники облили постамент краской и нанесли оскорбительные надписи.