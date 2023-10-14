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03:03, 14 октября 2023Мир

В Израиле заявили о проникновении террористов в поселение на Западном берегу

Jerusalem Post: палестинские террористы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинские террористы проникли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу утром в субботу, 14 октября. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Подробностей произошедшего не приводится. Количество проникших на территорию поселения боевиков не уточняется.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли спрогнозировала дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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