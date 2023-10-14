Раскрыты подробности полета российского Ту-142 на разведку в Арктику

Российский противолодочный Ту-142 провел многочасовое патрулирование в Арктике

Российский противолодочный самолет Ту-142 провел многочасовое патрулирование над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана. Соответствующие подробности «Интерфаксу» раскрыли в пресс-службе Северного флота.

Уточняется, что экипаж отдельной противолодочной эскадрильи объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнил полет на ледовую разведку в Арктику. Продолжительность его нахождения в воздухе составила более десяти часов.

Представители пресс-службы флота пояснили, что подобные вылеты проводятся регулярно, преимущественно с целью уточнения ледовой обстановки в районах Северного морского пути.

В июне в сети появилось видео с уничтожением самолета противника российским истребителем Су-35. Во время одного из вылетов экипаж истребителя обнаружил самолет противника. Фрагменты воздушного боя сняты из кабины пилота. На них было видно, как пилот обнаруживает цель и начинает вести по ней огонь.