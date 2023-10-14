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02:16, 14 октября 2023Мир

На севере сектора Газа нашли тела пропавших израильтян

Haaretz: ЦАХАЛ нашла тела пропавших израильтян на севере сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в ходе военной операции на территории сектора Газа тела пропавших израильтян. Об этом сообщает газета Haaretz.

Издание отмечает, что за последние 24 часа также были найдены предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных боевиками ХАМАС. Находки удалось обнаружить после того, как «тысячи палестинцев были вынуждены бежать из северной части сектора Газа».

Ранее 14 октября Россия предложила Совету Безопасности ООН призвать к немедленному устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке. Распространенный делегацией проект резолюции осуждает как насилие в отношении мирных граждан, так и акты терроризма. Кроме того, в нем указано о необходимости освободить заложников, эвакуировать гражданских лиц и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

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    Марина Совина
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