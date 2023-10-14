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17:35, 14 октября 2023Мир

ХАМАС ответил на вопрос о россиянах среди заложников

ХАМАС не располагает данными о россиянах среди погибших заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) не располагает данными о россиянах среди погибших заложников. Об этом заявил глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим в комментарии «Ленте.ру».

«Понятия не имею о национальностях», — ответил Наим на соответствующий вопрос корреспондента «Ленты.ру».

13 октября боевое крыло группировки ХАМАС «Бригада Аль-Кассам» заявило, что из-за ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников. Среди них есть иностранцы.

При этом, 9 октября представитель ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть лица с двойным гражданством, в том числе российским. Среди взятых в заложники также присутствуют лица с китайским гражданством.

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    Варвара Кошечкина
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