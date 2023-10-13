ХАМАС заявило о гибели иностранных заложников из-за ударов Израиля

ХАМАС заявило о гибели иностранных заложников в Газе из-за ударов Израиля

Боевое крыло группировки ХАМАС «Бригада Аль-Кассам» заявило, что из-за ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников, среди которых есть иностранцы. Заявление приводит Reuters.

Боевики сообщили, что заложники находились в разных местах. Гражданство погибших вследствие бомбардировок иностранных пленников не приводится.

Ранее ХАМАС заявило, что освободило заложницу из Израиля с двумя детьми.

Утром 13 октября ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после призывов Израиля переместиться на юг страны.