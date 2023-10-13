Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:45, 13 октября 2023Мир

ХАМАС заявило о гибели иностранных заложников из-за ударов Израиля

ХАМАС заявило о гибели иностранных заложников в Газе из-за ударов Израиля

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Боевое крыло группировки ХАМАС «Бригада Аль-Кассам» заявило, что из-за ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников, среди которых есть иностранцы. Заявление приводит Reuters.

Боевики сообщили, что заложники находились в разных местах. Гражданство погибших вследствие бомбардировок иностранных пленников не приводится.

Ранее ХАМАС заявило, что освободило заложницу из Израиля с двумя детьми.

Утром 13 октября ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после призывов Израиля переместиться на юг страны.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Сжегшего Коран россиянина доставили в суд Грозного

    Москвичей предупредили об отмене движения трамваев на юге столицы

    Россиянам назвали четыре «пожирающие» заряд смартфона функции

    Сигнал «Режим» объявляли в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

    В мишленовском ресторане в центре Москвы произошел пожар

    В центре Москвы дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину и попало на видео

    В Бишкеке началось заседание Совета глав СНГ в узком составе

    Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера

    Звезда известного сериала раскрыл необычный способ восстановиться после инфаркта

    В Киеве допустили наличие украинцев среди заложников ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости