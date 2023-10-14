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14:52, 14 октября 2023Мир

В МИД России заявили об использовании Западом серых схем при скупке вооружений

Захарова: Запад использует серые схемы при скупке вооружений для Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При скупке вооружений для Киева Запад использует серые схемы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, распространенный комментарий цитирует ТАСС.

«Налицо и откровенный подлог, и использование серых схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать вооруженные формирования киевского режима», — подчеркнула она.

Дипломат пояснила, что речь идет об использовании нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также другой поставочной документации. По ее словам, в настоящий момент многие нарушают действующие санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения. Упомянутая техника и продукция, утверждает представитель МИД РФ, в основном реквизирована во время пиратских миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок.

Ранее стало известно, что за два года бюджет Украины получил лишь половину от обещанной западными странами и институтами финансовой помощи.

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