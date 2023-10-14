В МИД России заявили об использовании Западом серых схем при скупке вооружений

Захарова: Запад использует серые схемы при скупке вооружений для Киева

При скупке вооружений для Киева Запад использует серые схемы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, распространенный комментарий цитирует ТАСС.

«Налицо и откровенный подлог, и использование серых схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать вооруженные формирования киевского режима», — подчеркнула она.

Дипломат пояснила, что речь идет об использовании нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также другой поставочной документации. По ее словам, в настоящий момент многие нарушают действующие санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения. Упомянутая техника и продукция, утверждает представитель МИД РФ, в основном реквизирована во время пиратских миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок.

Ранее стало известно, что за два года бюджет Украины получил лишь половину от обещанной западными странами и институтами финансовой помощи.