Валиева получила подарок от фаната из США за 250 тысяч рублей

Фигуристка Валиева получила iPhone 15 от фаната из США за 250 тысяч рублей

Российская фигуристка Камила Валиева получила подарок от фаната из США за 250 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале фанатов спортсменки.

В группе рассказали, что 17-летняя фигуристка стала обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB и поблагодарили иностранного болельщика. «А также корзинка урожая яблок для Камилы. Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США», — подчеркнули в канале.

17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако Спортивный арбитражный суд отложил их до ноября. В заседаниях принимали участие четыре стороны — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и сама фигуристка.