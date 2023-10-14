Валиева получила подарок от фаната из США за 250 тысяч рублей
Российская фигуристка Камила Валиева получила подарок от фаната из США за 250 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале фанатов спортсменки.
В группе рассказали, что 17-летняя фигуристка стала обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB и поблагодарили иностранного болельщика. «А также корзинка урожая яблок для Камилы. Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США», — подчеркнули в канале.
17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.
Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако Спортивный арбитражный суд отложил их до ноября. В заседаниях принимали участие четыре стороны — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и сама фигуристка.