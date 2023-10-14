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17:44, 14 октября 2023Спорт

Валиева получила подарок от фаната из США за 250 тысяч рублей

Фигуристка Валиева получила iPhone 15 от фаната из США за 250 тысяч рублей
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева получила подарок от фаната из США за 250 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале фанатов спортсменки.

В группе рассказали, что 17-летняя фигуристка стала обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB и поблагодарили иностранного болельщика. «А также корзинка урожая яблок для Камилы. Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США», — подчеркнули в канале.

17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако Спортивный арбитражный суд отложил их до ноября. В заседаниях принимали участие четыре стороны — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и сама фигуристка.

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    Анастасия Борисова
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