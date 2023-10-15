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19:31, 15 октября 2023Бывший СССР

Американскую БМП Bradley уничтожили на купянском участке фронта

Боец РФ: силами ЗВО была уничтожена американская БМП на купянском участке фронта
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Силами Западного военного округа (ЗВО) была уничтожена американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley на купянском участке фронта. Об этом рассказал журналистам командир одного из подразделений Вооруженных сил России, выполняющий задачи на данном участке, передает РИА Новости.

По данным бойца, также удалось ликвидировать украинский танк, зенитную установку, размещенную на базе «Урала».

До этого президент России Владимир Путин заявил о полном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил, что контрнаступление забуксовало из-за долгих поставок западного оружия для Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники. ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев, отметил он.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин объяснил провал украинского контрнаступления успешными действиями российских военнослужащих.

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    Сергей Истомин
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