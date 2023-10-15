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19:12, 15 октября 2023Мир

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетной атаке Тель-Авива

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что провело ракетный обстрел Тель-Авива

Фото: Hatem Ali / AP

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что провело очередную ракетную атаку на Тель-Авив. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что группировка «Бригада Изз эд-Дина аль-Кассама» нанесла удар по городу «в ответ на нападение на мирное население».

Ранее в постпредстве Ирана при ООН сообщили, что Вооруженные силы исламской республики не будут вмешиваться в случае начала наземной операции Израиля в Газе, если Иерусалим не атакует иранскую территорию.

15 октября президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно поддерживать Украину и Израиль. Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.

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    Варвара Кошечкина
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