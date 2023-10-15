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09:27, 15 октября 2023Спорт

Харитонов назвал Александра Емельяненко пьяным куском говна

Боец MMA Харитонов заявил, что Емельяненко позорит смешанные единоборства
Сергей Харитонов

Сергей Харитонов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов поделился мнением об Александре Емельяненко. Его слова приводит Mma.metaratings.ru.

Спортсмен назвал коллегу куском пьяного говна. «Он опустил себя и наш вид спорта опускает. Плевать, что он показывает, что исправился и протрезвел. Это позор нашего спорта, алкоголик, насильник, преступник!» — заявил Харитонов. По его мнению, люди не исправляются, и Емельяненко не поможет реабилитация.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. Он вспомнил, как его госпитализировали, однако это не помогало, так как ему нравился такой образ жизни. При этом его промоутер подчеркнул, что в данный момент лечение помогает бойцу.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Анастасия Борисова
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