Харитонов назвал Александра Емельяненко пьяным куском говна

Боец MMA Харитонов заявил, что Емельяненко позорит смешанные единоборства

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов поделился мнением об Александре Емельяненко. Его слова приводит Mma.metaratings.ru.

Спортсмен назвал коллегу куском пьяного говна. «Он опустил себя и наш вид спорта опускает. Плевать, что он показывает, что исправился и протрезвел. Это позор нашего спорта, алкоголик, насильник, преступник!» — заявил Харитонов. По его мнению, люди не исправляются, и Емельяненко не поможет реабилитация.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. Он вспомнил, как его госпитализировали, однако это не помогало, так как ему нравился такой образ жизни. При этом его промоутер подчеркнул, что в данный момент лечение помогает бойцу.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.