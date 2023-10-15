Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM

Журналист Херш заявил, что Израиль планирует атаковать Газу авиабомбами JDAM

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в колонке на платформе Substack заявил, что Израиль планирует атаковать город Газу авиационными бомбами JDAM и полностью уничтожить его.

По словам Херша, если атака будет одобрена, она произойдет 15 или 16 октября.

«Атака JDAM случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», — подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были развернуты по всей стране, военнослужащие готовы к проведению следующих этапов военных действий с упором на наземную операцию.

До этого Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС.