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01:14, 15 октября 2023Мир

Иран пригрозил Израилю последствиями из-за «геноцида»

Иран в ООН: если Израиль «не прекратит геноцид», ситуация выйдет из-под контроля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран пригрозил последствиями для Израиля, если тот не прекратит геноцид, предупредив, что «ситуация может выйти из-под контроля». Такое заявление опубликовано в аккаунте миссии Ирана при ООН в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не будут немедленно прекращены, ситуация может вызвать далеко идущие последствия, ответственность за которые лежит на ООН, Совете Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик», — указано в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы». По словам министра, ливанская группировка может встать на сторону ХАМАС, если Израиль не прекратит военные действия в Газе.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

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    Александра Синицына
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