Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 15 октября 2023Мир

Израиль снова нанес удары по территории Сирии. Что известно на данный момент?

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по территории Сирии

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Израиль ответил артиллерийским огнем на обстрел со стороны сирийской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Уточняется, что вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия израильской армии «наносит удары по источнику стрельбы в Сирии».

Удары по Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября нанесла удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии.

Ранее ЦАХАЛ нанес 34 ракетных удара по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В ответ сирийские военные активировали систему противовоздушной обороны страны.

По данным агентства SANA, в результате ударов никто не пострадал, а все регулярные рейсы были перенесены из Дамаска и Алеппо в аэропорт Латакии.

По информации Associated Press, авиаудары были нанесены за день до того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить Сирию с официальным визитом.

Материалы по теме:
Что такое ХАМАС? Почему он напал на Израиль и чего хочет от палестино-израильского конфликта
Что такое ХАМАС?Почему он напал на Израиль и чего хочет от палестино-израильского конфликта
11 октября 2023
«Это поворотный момент» Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
«Это поворотный момент»Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
13 октября 2023
Блокада Израиля и помощь со всего мира. На чем зарабатывает и как выживает сектор Газа?
Блокада Израиля и помощь со всего мира.На чем зарабатывает и как выживает сектор Газа?
14 октября 2023

Реакция Запада

В ООН выразили обеспокоенность в связи с ударами ЦАХАЛ по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Мы видели эти сообщения об ударах по аэропортам. Они весьма беспокоят, в особенности в свете предупреждений и обеспокоенности генсека на счет эскалации напряженности конфликта

Стефан ДюжаррикОфициальный представитель генсека Всемирной организации

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль снова нанес удары по территории Сирии. Что известно на данный момент?

    Удары Израиля вывели из строя международный аэропорт в Сирии

    Составлен портрет идеального квартиросъемщика в Москве

    Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений

    В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

    Израиль нанес удары по центрам командования ХАМАС

    Иран пригрозил Израилю последствиями из-за «геноцида»

    В США заявили об иссякшей поддержке Украины

    На Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы

    Житель Подмосковья выбрал необычное место для парковки в ЖК и возмутил россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости