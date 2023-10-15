Израиль снова нанес удары по территории Сирии. Что известно на данный момент?

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по территории Сирии

Израиль ответил артиллерийским огнем на обстрел со стороны сирийской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Уточняется, что вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия израильской армии «наносит удары по источнику стрельбы в Сирии».

Удары по Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября нанесла удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии.

Ранее ЦАХАЛ нанес 34 ракетных удара по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В ответ сирийские военные активировали систему противовоздушной обороны страны.

По данным агентства SANA, в результате ударов никто не пострадал, а все регулярные рейсы были перенесены из Дамаска и Алеппо в аэропорт Латакии.

По информации Associated Press, авиаудары были нанесены за день до того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить Сирию с официальным визитом.

Реакция Запада

В ООН выразили обеспокоенность в связи с ударами ЦАХАЛ по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Мы видели эти сообщения об ударах по аэропортам. Они весьма беспокоят, в особенности в свете предупреждений и обеспокоенности генсека на счет эскалации напряженности конфликта Стефан Дюжаррик Официальный представитель генсека Всемирной организации

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.