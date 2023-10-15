Израиль сообщил об уничтожении еще одного аванпоста «Хезболлы»

Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одного аванпоста движения «Хезболла»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила еще один аванпост ливанского движения «Хезболла». Об этом в воскресенье, 15 октября, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«Сегодня был нанесен удар по дополнительному военному посту "Хезболлы"», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что израильские военные открыли артиллерийский огонь по территории Ливана в ответ на запущенные оттуда ранее противотанковые ракеты.

Ранее военные «Хезболлы» с помощью ракет подбили израильский танк. Боевая машина находилась на военном объекте рядом с границей Ливана и Израиля.

Перед этим стало известно, что израильская армия нанесла удары по нескольким военным объектам движения «Хезболла» в Ливане в качестве ответа на минометные обстрелы своей территории.