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16:37, 15 октября 2023Мир

Израиль сообщил об уничтожении еще одного аванпоста «Хезболлы»

Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одного аванпоста движения «Хезболла»

Фото: Petros Giannakouris / AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила еще один аванпост ливанского движения «Хезболла». Об этом в воскресенье, 15 октября, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«Сегодня был нанесен удар по дополнительному военному посту "Хезболлы"», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что израильские военные открыли артиллерийский огонь по территории Ливана в ответ на запущенные оттуда ранее противотанковые ракеты.

Ранее военные «Хезболлы» с помощью ракет подбили израильский танк. Боевая машина находилась на военном объекте рядом с границей Ливана и Израиля.

Перед этим стало известно, что израильская армия нанесла удары по нескольким военным объектам движения «Хезболла» в Ливане в качестве ответа на минометные обстрелы своей территории.

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    Олег Давыдов
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