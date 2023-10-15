Израиль сообщил об уничтожении еще одного аванпоста «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила еще один аванпост ливанского движения «Хезболла». Об этом в воскресенье, 15 октября, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.
«Сегодня был нанесен удар по дополнительному военному посту "Хезболлы"», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что израильские военные открыли артиллерийский огонь по территории Ливана в ответ на запущенные оттуда ранее противотанковые ракеты.
Ранее военные «Хезболлы» с помощью ракет подбили израильский танк. Боевая машина находилась на военном объекте рядом с границей Ливана и Израиля.
Перед этим стало известно, что израильская армия нанесла удары по нескольким военным объектам движения «Хезболла» в Ливане в качестве ответа на минометные обстрелы своей территории.