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15:59, 15 октября 2023Мир

Израиль ударил по военным объектам Хезболлы в ответ на противотанковые ракеты

Израиль ответил на противотанковые ракеты ударами по военным объектам «Хезболлы»

Фото: Hussein Malla / AP

Израиль нанес удары по военным объектам ливанского движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу пишет ТАСС.

Такие действия стали ответными мерами ЦАХАЛ на то, что по израильским военным, действующим у ливанской границы, вновь был открыт огонь противотанковыми ракетами.

Ранее «Хезболла» сообщила об обстреле позиций Израиля на юге Ливана. Удар был нанесен по пяти израильским позициям, расположенным в районе находящихся под контролем Израиля ферм Шебаа. Представители движения в ходе атаки использовали управляемые ракеты и минометные снаряды.

В ночь на 15 октября Минобороны Сирии заявило, что международный аэропорт Алеппо выведен из строя после ракетных ударов со стороны Израиля.

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    Евгения Куликова
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