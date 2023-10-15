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13:54, 15 октября 2023Спорт

Костя Цзю оценил победу старшего сына в поединке с американцем

Костя Цзю заявил, что доволен боем сына Тима против американца Брайана Мендосы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оценил победу старшего сына Тима в поединке с американцем Брайаном Мендосой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я доволен боем. Это был бой против хорошего соперника, который ни разу на полу не был. Поэтому это был тяжелый и хороший бой. Эмоции только положительные», — заявил Цзю-старший.

Ранее 15 октября Тим Цзю, выступающий за Австралию, победил Мендосу единогласным решением судей. Поединок состоялся в австралийском Бродбиче и продлился все 12 раундов. Таким образом, австралиец впервые защитил свой чемпионский пояс, а также заполучил титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который удерживал американец.

На счету 28-летнего Тима Цзю 24 победы подряд, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения. В активе Мендосы 22 победы и 3 поражения.

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    Андрей Стрельцов
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