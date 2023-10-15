Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира

Тим Цзю победил Брайана Мендосу и впервые защитил чемпионский пояс WBO

Австралийский боксер Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Поединок состоялся в австралийском Бродбиче и продлился все 12 раундов. Таким образом, Цзю впервые защитил свой чемпионский пояс, а также заполучил титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который удерживал Мендоса.

Тим Цзю, являющийся старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, завоевал титул WBO без боя 1 октября. Это произошло после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл.

Цзю должен был подраться с Чарло 28 января. Однако бой был перенесен на неопределенный срок из-за травмы американца. После отказа Чарло драться с Цзю стало известно о лишении его пояса.

На счету 28-летнего Тима Цзю 24 победы подряд, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения. В активе Мендосы 22 победы и три поражения.

