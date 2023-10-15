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09:01, 15 октября 2023Спорт

Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира

Тим Цзю победил Брайана Мендосу и впервые защитил чемпионский пояс WBO

Фото: Bradley Kanaris / Reuters

Австралийский боксер Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Поединок состоялся в австралийском Бродбиче и продлился все 12 раундов. Таким образом, Цзю впервые защитил свой чемпионский пояс, а также заполучил титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который удерживал Мендоса.

Тим Цзю, являющийся старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, завоевал титул WBO без боя 1 октября. Это произошло после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл.

Цзю должен был подраться с Чарло 28 января. Однако бой был перенесен на неопределенный срок из-за травмы американца. После отказа Чарло драться с Цзю стало известно о лишении его пояса.

На счету 28-летнего Тима Цзю 24 победы подряд, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения. В активе Мендосы 22 победы и три поражения.

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    Андрей Стрельцов
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