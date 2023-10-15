ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины двух сел Краснояружского района Белгородской области. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Атакованы были населенные пункты Демидовка и Графовка, уточнил он. Никто из местных жителей не пострадал.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка», — написал губернатор.

Ранее 15 октября стало известно, что над Белгородским районом Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два объекта. Гладков рассказал, что воздушные цели были поражены на подлете к городу.

Российский регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так за 14 октября Белгородскую область атаковали более 90 раз.