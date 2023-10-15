Перечислены портящие внешний вид женщины модные ошибки

Блогерша Шалонда (фамилия неизвестна) перечислила модные ошибки, которые портят внешний вид женщины. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом theposhtraveler_ призвала менять обувь в соответствии с сезоном. По ее словам, зачастую женщины продолжают ходить в летней обуви в холодное время года и выглядят негармонично. Кроме того, она уточнила, что также важно подбирать подходящие сумки.

Помимо этого, юзерша заявила, что важное значение имеет модель и размер нижнего белья. Так, под футболки и рубашки она порекомендовала подбирать бюстгальтер с подкладом.

В заключение девушка подчеркнула, что не стоит носить исключительно пуховик в качестве верхней одежды. «В зрелом возрасте нужно иметь пальто соответствующего размера», — подытожила она.

Ранее стилистка назвала россиянам самые модные пуховики на зиму. Так, эксперт посоветовала носить укороченные оверсайз-модели, куртки с длиной до середины бедра прямого кроя и с поясом, а также миди и макси пуховики-одеяла.