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16:29, 15 октября 2023Ценности

Перечислены портящие внешний вид женщины модные ошибки

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Блогерша Шалонда (фамилия неизвестна) перечислила модные ошибки, которые портят внешний вид женщины. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом theposhtraveler_ призвала менять обувь в соответствии с сезоном. По ее словам, зачастую женщины продолжают ходить в летней обуви в холодное время года и выглядят негармонично. Кроме того, она уточнила, что также важно подбирать подходящие сумки.

Помимо этого, юзерша заявила, что важное значение имеет модель и размер нижнего белья. Так, под футболки и рубашки она порекомендовала подбирать бюстгальтер с подкладом.

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В заключение девушка подчеркнула, что не стоит носить исключительно пуховик в качестве верхней одежды. «В зрелом возрасте нужно иметь пальто соответствующего размера», — подытожила она.

Ранее стилистка назвала россиянам самые модные пуховики на зиму. Так, эксперт посоветовала носить укороченные оверсайз-модели, куртки с длиной до середины бедра прямого кроя и с поясом, а также миди и макси пуховики-одеяла.

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    Екатерина Ештокина
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