Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
3:4
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
4:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
4:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
3:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Грузия
1:0
2-й тайм
live
Кипр
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа A. 8-й тур
Швейцария
Сегодня
19:00 (Мск)
Беларусь
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа I. 8-й тур
16:21, 15 октября 2023Спорт

Поветкин рассказал об отношении к выступлению без флага и гимна

Поветкин заявил, что не поменял бы гражданство ради выступления на турнирах

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о том, как относится к выступлениям соотечественников в нейтральном статусе. Спортсмен высказался на канале Meta MMA в YouTube.

Россиянин отметил, что понимает тех, кто на это соглашается. «Если они выступают без флага и гимна, все равно все знают, кто они. Я думаю, пусть выступают. Почему нет? Все же знают, кто они. И все знают, что они за Россию», — отметил Поветкин.

Экс-спортсмен добавил, что не может осуждать российских спортсменов, которые меняют гражданство ради выступления на международных турнирах. «Я бы не сделал смену гражданства — это точно. А обсуждать кого-то не в моих правилах», — заявил Поветкин.

13 июня 2021 года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Тяжеловес объяснил это решение проблемами со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    На Шри-Ланке захотели отменить визовый сбор для российских туристов

    Звездный футболист устроил тайную секс-вечеринку с моделями на день рождения

    На Украине потребовали от властей вернуть военных из плена

    Самокатчик устроил аварию с полицейским автомобилем в Москве

    Лавров прокомментировал слова румынского сенатора фразой «Зеленский достал»

    Российский военный назвал основные направления атак ВСУ

    Израиль приготовился к проведению смертоносной войны в секторе Газа

    В Петербурге проверят видео с избиениями людей выходцами из Азербайджана

    Израиль сообщил об уничтожении еще одного аванпоста «Хезболлы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости