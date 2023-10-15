Поветкин рассказал об отношении к выступлению без флага и гимна

Поветкин заявил, что не поменял бы гражданство ради выступления на турнирах

Бывший российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о том, как относится к выступлениям соотечественников в нейтральном статусе. Спортсмен высказался на канале Meta MMA в YouTube.

Россиянин отметил, что понимает тех, кто на это соглашается. «Если они выступают без флага и гимна, все равно все знают, кто они. Я думаю, пусть выступают. Почему нет? Все же знают, кто они. И все знают, что они за Россию», — отметил Поветкин.

Экс-спортсмен добавил, что не может осуждать российских спортсменов, которые меняют гражданство ради выступления на международных турнирах. «Я бы не сделал смену гражданства — это точно. А обсуждать кого-то не в моих правилах», — заявил Поветкин.

13 июня 2021 года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Тяжеловес объяснил это решение проблемами со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.