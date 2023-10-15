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03:11, 15 октября 2023Мир

Появилось видео предположительного удара по аэропорту Алеппо

Shot опубликовал возможное видео удара Израиля по аэропорту Алеппо в Сирии

Shot / Telegram

В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлены ракетные удары Израиля по международному аэропорту Алеппо в Сирии 14 октября. Его опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видны яркие вспышки и слышны взрывы, группа людей, один из которых снял видео, находится в непосредственной близости от источников взрывов.

Ранее в Минобороны Сирии сообщили, что около 23:35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по аэропорту Алеппо, это привело к материальным потерям и выводу гавани из строя.

Это вторая попытка атаки Израиля на сирийские аэропорты. Прошлая была организована 12 октября — за день до того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить страну с официальным визитом.

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    Александра Синицына
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