Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 15 октября 2023Мир

CША оставили за Израилем право определять масштабы наземной операции

Салливан: США оставляют за Израилем право определять масштабы наземной операции

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

США оставляют за Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) право определять дату начала и масштабы наземной операции по вторжению на территорию сектора Газа. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу СNN.

«ЦАХАЛ (...) определит сроки и определит масштабы и природу этой операции», — сказал Салливан. Отвечая на вопрос о цели вторжения, он заявил, что операция должна обеспечить безопасность Израиля и еврейского народа.

Ранее сообщалось о переносе израильского вторжения в Газу. По данным The New York Times, операция должна была начаться 14-15 октября, но из-за погодных условий было принято решение отложить ее на несколько дней.

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа атаковали территорию Израиля. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал условие невмешательства в случае начала наземной операции в Газе

    Байден высказался о поддержке Украины и Израиля фразой «кто, если не мы»

    90-летний обладатель «Оскара» решил завершить актерскую карьеру

    Раскрыты плюсы от продаж экспортерам валютной выручки по указу Путина

    CША оставили за Израилем право определять масштабы наземной операции

    Евгений Ройзман прокомментировал слухи о родстве с генералом Суровикиным

    Названы районы с самыми дешевыми квартирами в Москве

    В Подмосковье женщина избила продавщицу зоомагазина за отказ обслужить ее

    Россиянка побывала в пятизвездочном отеле в Турции и назвала его уставшим

    В России высказались о последствиях обещания Нетаньяху уничтожить ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости