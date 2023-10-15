CША оставили за Израилем право определять масштабы наземной операции

Салливан: США оставляют за Израилем право определять масштабы наземной операции

США оставляют за Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) право определять дату начала и масштабы наземной операции по вторжению на территорию сектора Газа. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу СNN.

«ЦАХАЛ (...) определит сроки и определит масштабы и природу этой операции», — сказал Салливан. Отвечая на вопрос о цели вторжения, он заявил, что операция должна обеспечить безопасность Израиля и еврейского народа.

Ранее сообщалось о переносе израильского вторжения в Газу. По данным The New York Times, операция должна была начаться 14-15 октября, но из-за погодных условий было принято решение отложить ее на несколько дней.

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа атаковали территорию Израиля. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.