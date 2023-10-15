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13:11, 15 октября 2023Спорт

Сербский футболист решил получить российское гражданство

Сербский футболист Джордже Деспотович решил получить российское гражданство

Фото: Konstantin Kolosov / Shutterstock / Fotodom

Сербский футболист Джордже Деспотович, игравший за несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), решил получить российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства», — рассказал представитель футболиста Юрий Горбенко. Он также отметил, что сейчас Деспотович находится без клуба, но поддерживает форму в Москве и зимой поедет на сборы с одной из команд.

В июле Деспотович рассказал об отношении соотечественников к русским. «Сербия — одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда», — отметил игрок.

Последним клубом Деспотовича был тульский «Арсенал», который он покинул в июле. Он также выступал за «Оренбург» и «Рубин».

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    Алексей Гусев
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