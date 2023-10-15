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09:26, 15 октября 2023Ценности

Серябкина в купальнике искупалась в купели

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде во время купания в купели. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница поделилась кадрами (на момент написания новости были удалены), на которых предстала на фоне еловых веток в черном раздельном купальнике. Упомянутый наряд состоял из топа-бондо и плавок на высокой посадке. Помимо этого, звезда собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

По словам Серябкиной, она решила отдохнуть, проведя день в бане и СПА. Кроме того, певица рассказала, что сделала ряд косметических процедур и массаж.

Ранее в октябре бывшая солистка поп-группы «Серебро» снялась в откровенном платье без нижнего белья и разозлила фанатов. Серябкина разместила видео, на котором она предстала в черном облегающем платье, оформленном разрезами на груди, животе и боках.

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    Екатерина Ештокина
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