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18:14, 15 октября 2023Россия

В Подмосковье женщина избила продавщицу зоомагазина за отказ обслужить ее

Mash: женщина избила продавщицу зоомагазина за отказ обслужить ее после закрытия

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье клиентка избила продавщицу зоомагазина за отказ обслужить ее после закрытия. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 6 октября Светлана (фамилия неизвестна) закончила рабочую смену и занялась приемом нового товара, забыв закрыть входную дверь магазина, который находится в городе Подольск. В это время в помещение вошла женщина, желающая приобрести поводок для собаки.

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Отмечается, что на тот момент касса зоомагазина уже не работала, по этой причине сотрудница не смогла продать товар. При этом завязался словесный конфликт, переросший в драку. На размещенных кадрах видно, что клиентка бьет и тянет за волосы продавца.

Известно, что в результате произошедшего Светлану доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

Ранее в октябре в Уфу на вертолете доставили избитую на уроке девочку. Как уточнили в Минздраве региона, сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести. До этого пациентка была помещена в реанимацию детской больницы.

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    Екатерина Ештокина
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