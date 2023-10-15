В Подмосковье женщина избила продавщицу зоомагазина за отказ обслужить ее

Mash: женщина избила продавщицу зоомагазина за отказ обслужить ее после закрытия

В Подмосковье клиентка избила продавщицу зоомагазина за отказ обслужить ее после закрытия. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 6 октября Светлана (фамилия неизвестна) закончила рабочую смену и занялась приемом нового товара, забыв закрыть входную дверь магазина, который находится в городе Подольск. В это время в помещение вошла женщина, желающая приобрести поводок для собаки.

Отмечается, что на тот момент касса зоомагазина уже не работала, по этой причине сотрудница не смогла продать товар. При этом завязался словесный конфликт, переросший в драку. На размещенных кадрах видно, что клиентка бьет и тянет за волосы продавца.

Известно, что в результате произошедшего Светлану доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

Ранее в октябре в Уфу на вертолете доставили избитую на уроке девочку. Как уточнили в Минздраве региона, сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести. До этого пациентка была помещена в реанимацию детской больницы.