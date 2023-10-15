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09:18, 15 октября 2023Мир

В России оценили перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове

Посол РФ Бурмистров заявил, что корейское урегулирование в тупике

Фото: Federica Bisso / Unsplash

Процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове зашел в тупик и выхода из него не видно, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров.

По словам дипломата, ситуация «деградирует в сторону эскалации военно-политической напряженности».

«Главная причина — наращивание Соединенными Штатами и Республикой Корея военной активности», — заключил он, оценивая перспективы урегулирования конфликта.

Посол указал, что формат шестисторонних переговоров, включавший Россию, США, Китай, КНДР, Южную Корею и Японию, был самым эффективным механизмом по корейскому урегулированию.

Ранее власти США обвинили КНДР в поставках России вооружения для его последующего применения на Украине. С соответствующим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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    Варвара Кошечкина
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