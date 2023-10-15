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20:20, 15 октября 2023Мир

В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета

Ракета попала в штаб-квартиру ООН в Ливане, никто не пострадал
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана попала ракета. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в ходе интенсивной перестрелки между ливанским движением «Хезболла» и Израилем. В результате никто не пострадал. В настоящее время устанавливается, откуда снаряд был выпущен.

Ранее стало известно, что «Хезболла» подбило танк Армии обороны Израиля Merkava. Он находился на военном объекте рядом с границей. Уточнялось, что после прямого попадания есть жертвы среди экипажа.

15 октября Израиль ударил по военным объектам «Хезболлы» в ответ на то, что по израильским военным, действующим у ливанской границы, вновь был открыт огонь противотанковыми ракетами.

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    Варвара Кошечкина
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