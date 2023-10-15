В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета

Ракета попала в штаб-квартиру ООН в Ливане, никто не пострадал

В штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана попала ракета. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в ходе интенсивной перестрелки между ливанским движением «Хезболла» и Израилем. В результате никто не пострадал. В настоящее время устанавливается, откуда снаряд был выпущен.

Ранее стало известно, что «Хезболла» подбило танк Армии обороны Израиля Merkava. Он находился на военном объекте рядом с границей. Уточнялось, что после прямого попадания есть жертвы среди экипажа.

15 октября Израиль ударил по военным объектам «Хезболлы» в ответ на то, что по израильским военным, действующим у ливанской границы, вновь был открыт огонь противотанковыми ракетами.