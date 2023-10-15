Звезда НБА раскрыл скандальные махинации руководства клуба

Баскетболист Лиллард заявил, что «Портленд» просил его пропустить матчи в НБА

Американский баскетболист «Милуоки Бакс» Дэмиан Лиллард раскрыл скандальные махинации руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс». Его слова приводит Sportskeeda.

Спортсмен заявил, что руководство команды просило его пропустить матчи в конце регулярного сезона НБА ради более высокого места на драфте. «Я не был травмирован. Честно говорю, не был», — подчеркнул 33-летний игрок, добавив, что испытывал лишь проблемы с икроножной мышцей.

Лиллард выступал за «Портленд» с 2012 года. Летом 2023 года разыгрывающий в результате обмена перешел в «Милуоки». Он является семикратным участником Матча всех звезд НБА.

30 мая суд Федерации футбола Италии (FIGC) назначил туринскому футбольному клубу «Ювентус» штраф за махинации с зарплатами. Команда заплатит 718 тысяч евро и откажется от любых апелляций по текущим спортивным делам.