«Ювентусу» назначили штраф за махинации с зарплатами

«Ювентус» выплатит штраф в 718 тысяч евро за махинации с зарплатами и не лишится очков

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) назначил «Ювентусу» штраф за махинации с зарплатами. Об этом сообщает ESPN.

Клуб заплатит 718 тысяч евро и откажется от любых апелляций по текущим спортивным делам. При этом с «Ювентуса» больше не снимут очки. Отмечается, что на этом футбольные власти Италии достигли мирового соглашения с командой.

22 мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола лишил «Ювентус» десяти очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/2023. В январе у команды уже списывали 15 очков, однако через три месяца решение удалось оспорить.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.