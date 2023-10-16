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09:09, 16 октября 2023Спорт

Гол и передача российского форварда помогли «Оттаве» обыграть «Тампу» в НХЛ

Гол и передача Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Тампу» 5:2 в матче НХЛ

Фото: Marc DesRosiers / USA TODAY Sports / Reuters

«Оттава Сенаторс» на своей арене обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2. Победить хозяевам помогли шайба и результативная передача российского форварда Владимира Тарасенко. Этот гол стал для него первым за канадский клуб в регулярном чемпионате. Помимо россиянина, в команде отличились Мэтью Жозеф, Тим Штюцле и Брэди Ткачук, оформивший дубль. У гостей голами отметились Энтони Чирелли и Таннер Жанно.

24 июня Тарасенко вошел в список лучших свободных агентов НХЛ. Ранее он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», его контракт истек в 2023 году. В конце июля хоккеист подписал соглашение с канадцами. В топ также включили нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева.

Тарасенко также известен по выступлениям за «Сент-Луис Блюс» и СКА. В НХЛ он играет с 2013 года. В сезоне-2023/2024 нападающий провел в регулярном чемпионате НХЛ три матча, забросив одну шайбу и совершив три передачи.

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    Ксения Курашкина
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