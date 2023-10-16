В России усомнились в применении Израилем лазерного оружия

Эксперт Кнутов усомнился в применении Израилем системы ПРО «Железный луч»

Лазерный луч может находиться в невидимом диапазоне, скрывая применение лазерного оружия от противника. Поэтому видео, предположительно демонстрирующее работу израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный луч», может быть рекламным трюком, сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Кнутов усомнился в применении новой системы ПРО. «Во-первых, такой лазерный луч не светится. Лазерный луч находится в видимом диапазоне, может находиться в невидимом диапазоне, поэтому его использование будет скрыто от противника. Я считаю, что это больше рекламный трюк, чем реальное применение, хотя "Железный луч" уже давно Израиль рекламирует и пытается его включить в состав "Железного купола". Но каких-то эффективных результатов на этот счет нет», — сказал он.

Кнутов отметил, что прожечь оболочку снаряда реактивной системы залпового огня лазерным лучом малой мощности непросто. По его словам, сложно определить, смог ли Израиль сделать это. Для перехвата боеприпаса нужна высокая мощность лазера.

Эксперт уточнил, что после выхода боевого лазера на определенный технологический уровень система вооружения, включающая лазер, обладает высокой точностью и скоростью применения, а также бесшумной работой.

В октябре агентство «Курсор» сообщило, что в Израиле сняли на видео, предположительно, работу новейшей лазерной системы ПРО «Железный луч».

В апреле 2022 года стало известно, что компания Rafael совместно с Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля успешно завершила серию испытаний системы «Железный луч». В ходе тестов лазерным лучом поразили малоразмерный дрон.