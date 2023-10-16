В Киеве захотели запретить использование земель Каховского водохранилища

В Киеве захотели на 15 лет запретить возделывать земли Каховского водохранилища

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил на 15 лет запретить использование земель Каховского водохранилища, откуда сошла вода после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

«Запрещается в течение пятнадцати лет со дня вступления в силу закона формирование, передача в собственность и использование, смена целевого назначения участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище», — уточняется в документе. По словам Шмыгаля, запрет на возделывание тех земель нужен для созданий условий для дальнейшего восстановления Каховского водохранилища через установление «особого режима использования и распоряжения землями, которое занимало указанное водохранилище».

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что после осушения Каховского водохранилища на Украине появилось порядка 200 тысяч гектаров плодородной земли, которую начали засевать местные жители. Глава Украинской аграрной конфедерации Петр Коваль отмечал, что данной территории пока нет в кадастре и она нигде не учтена. «Пока о ней можно сказать лишь то, что это государственная собственность», — заявлял он. При этом издание утверждало, что земли, которые до этого были дном Каховского водохранилища, могут «оказаться в буквальном смысле золотыми», так как могут стоить как минимум в 200 раз больше, чем земля по средней рыночной стоимости в стране. Так, средняя рыночная цена земли на Украине по итогам первого квартала текущего года установилась на уровне в 1,4 тысячи долларов за гектар, а потенциальная стоимость новой земли может стартовать от 280 миллионов долларов.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, возможной целью подрыва объекта стала переброска подразделений украинских войск. Украина, в свою очередь, обвинила в разрушении ГЭС Россию.

В июле Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил о конце существования Каховского водохранилища.