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10:56, 16 октября 2023Спорт

Кержаков назвал свою зарплату в сербском «Спартаке»

Александр Кержаков заявил, что получает в сербском «Спартаке» 2 тысячи долларов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков назвал свою зарплату. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам российского специалиста, он получает около 2 тысяч долларов в месяц. «Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры второй лиги. Может, и в нижней половине первой — не знаю, какие там сейчас оклады», — отметил Кержаков.

Тренер добавил, что деньги выплачивают вовремя. «Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги», — заявил Кержаков.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу», которую покинул спустя два месяца после начала работы. С июня его года он возглавляет «Спартак» из сербской Суботицы.

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    Алексей Гусев
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