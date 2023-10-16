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12:15, 16 октября 2023Спорт

Махачев назвал самый трудный бой в карьере

Ислам Махачев назвал бой с Александром Волкановски самым трудным в карьере

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал поединок с австралийским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Волкановски самым трудным в карьере. Его слова приводит YouTube-канал UFC Eurasia.

Спортсмен пояснил, что этот бой дался ему так тяжело, потому что он впервые в жизни дрался все пять раундов. «Некоторые люди говорят, что бой был близким, потому что они видели только последнюю минуту. Но люди, понимающие в ММА, знают, что я выиграл единогласным решением», — заявил Махачев.

11 октября стало известно, что Волкановски заменит получившего травму бразильца Чарльза Оливейру в следующем поединке Махачева. Бой между россиянином и австралийцем состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Волкановски и Махачев уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. В том поединке победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только один раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.

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    Ксения Курашкина
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