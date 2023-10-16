Названо самое мистическое место России

Плато Воттоваара в Карелии назвали самым мистическим местом России

Плато Воттоваара в Карелии назвали самым «мистическим» местом России. Об этом сообщает портал Russia Today со ссылкой на исследование «Туту.ру».

По данным издания, это место считается жителями страны наиболее загадочным. Россиян удивляют происходящие в этом месте магнитные отклонения и сбои в работе техники.

Кроме того, в список мистических объектов Карелии попали также «живые камни» сейды — священные объекты саамов.

«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда мож­но только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — цитирует издание слова экспертов.

Ранее участники арктической экспедиции рассказали о столкновении с мистикой.

