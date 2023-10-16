В США перестали ждать ослабления экономики

WSJ: вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев опустилась ниже 50 %

Доля экспертов, считающих вероятным наступление рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев, впервые с середины 2022 года опустилась ниже 50 процентов, следует из результатов опроса The Wall Street Journal, в котором приняли участие 65 экономистов.

В июле показатель составлял 54 процента, а согласно результатам, полученным с 6 по 11 октября, он снизился до 48 процентов. Позитивные ожидания специалистов вызваны замедлением инфляции, вероятным прекращением повышения ставок ФРС, а также хорошими показателями рынка труда.

Рост ВВП США, согласно консенсус-прогнозу экономистов, ожидается в четвертом квартале 2023 года на уровне 2,2 процента в годовом выражении, а в предыдущем варианте он предусматривал подъем только на 1 процент. Примерно половина опрошенных сочла, что ФРС может начать снижать ставку с нынешних максимальных за два года 5,25-5,5 процента уже во втором квартале 2024 года.

По мнению аналитиков Дага Портера и Скотта Андерсона вероятность рецессии продолжит снижаться и в дальнейшем, в том числе благодаря росту реальных доходов американцев, поддерживающих потребительский спрос.

Ранее ожидалось, что спад экономики США начнется в четвертом квартале этого года и продлится в течение года, спровоцировав рецессию в Европе в 2024 году. Такой прогноз, в частности, содержался в материалах крупнейшего банка Великобритании HSBC Asset Management. О том, как рецессия в США может отразиться на экономике во всем мире «Ленте.ру» рассказывал эксперт Павел Самиев.

