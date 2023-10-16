Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:38, 16 октября 2023Наука и техника

В России подешевел самый доступный iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone SE третьего поколения подешевел до 40 тысяч рублей

Фото: Unsplash

На российском рынке подешевел iPhone SE третьего поколения. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа отметили, что SE является самым дешевым смартфоном Apple на рынке. Если на старте продаж в начале 2022 года аппарат стоил 50-70 тысяч рублей, то осенью 2023-го смартфон оказался доступен за 40 тысяч рублей.

Девайс имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, кнопку с Touch ID, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 2018 миллиампер-часов, NFC, стереодинамики.

Авторы портала отметили, что SE — «современный смартфон, сохранивший культовый дизайн старых устройств "яблочного" бренда». Оригинальная модель SE была выпущена в марте 2016 года.

В начале сентября журналисты издания Hi-Tech Mail.ru рассказали, что iPhone 13 подешевел в России. Если на старте продаж смартфон стоил 80 тысяч рублей, то в конце 2023 года он оказался доступен за 67 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали Зеленского нанять охрану

    Стало известно о потерях ВСУ на купянском направлении

    Врач объяснил разницу между мужским и женским климаксами

    Украину предупредили о возможности «цепной реакции» из-за действий Польши

    Пенсионерку обвинили в краже пениса у юноши и жестоко избили

    В Миргороде дважды за ночь произошли мощные взрывы

    Невролог объяснила появление мушек перед глазами

    Украинские уклонисты рассказали о попытках попасть в Румынию

    Главу Еврокомиссии обвинили в «воинственном лае» о конфликте на Ближнем Востоке

    Джулия Фокс появилась на публике в штанах с вырезом на ягодицах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости