В России подешевел самый доступный iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone SE третьего поколения подешевел до 40 тысяч рублей

На российском рынке подешевел iPhone SE третьего поколения. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа отметили, что SE является самым дешевым смартфоном Apple на рынке. Если на старте продаж в начале 2022 года аппарат стоил 50-70 тысяч рублей, то осенью 2023-го смартфон оказался доступен за 40 тысяч рублей.

Девайс имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, кнопку с Touch ID, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 2018 миллиампер-часов, NFC, стереодинамики.

Авторы портала отметили, что SE — «современный смартфон, сохранивший культовый дизайн старых устройств "яблочного" бренда». Оригинальная модель SE была выпущена в марте 2016 года.

В начале сентября журналисты издания Hi-Tech Mail.ru рассказали, что iPhone 13 подешевел в России. Если на старте продаж смартфон стоил 80 тысяч рублей, то в конце 2023 года он оказался доступен за 67 тысяч рублей.