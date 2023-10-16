Соревнования по бобслею и санному спорту на Играх-2026 перенесут из Италии

Италия перенесет за границу соревнования бобслеистов и саночников на Играх-2026

Соревнования по бобслею и санному спорту на Олимпийских играх 2026 года в Италии перенесут за пределы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава оргкомитета Игр Джованни Малаго заявил, что правительство Италии настаивает на отказе от строительства центра санных видов спорта в Милане и Кортине д'Ампеццо. Соревнования проведут на уже работающей площадке за границей.

Новое место проведения соревнований пока не определено. «Мы уже работаем над изучением всех возможных решений и альтернатив вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями», — добавил Малаго.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.