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14:37, 16 октября 2023Спорт

Соревнования по бобслею и санному спорту на Играх-2026 перенесут из Италии

Италия перенесет за границу соревнования бобслеистов и саночников на Играх-2026

Фото: Andrew P. Scott-USA TODAY Sports / Reuters

Соревнования по бобслею и санному спорту на Олимпийских играх 2026 года в Италии перенесут за пределы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава оргкомитета Игр Джованни Малаго заявил, что правительство Италии настаивает на отказе от строительства центра санных видов спорта в Милане и Кортине д'Ампеццо. Соревнования проведут на уже работающей площадке за границей.

Новое место проведения соревнований пока не определено. «Мы уже работаем над изучением всех возможных решений и альтернатив вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями», — добавил Малаго.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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    Ксения Курашкина
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