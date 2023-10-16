США попросили Индию поделиться космическими технологиями

НАСА попросило Индию поделиться космическими технологиями

Космическое агентство США попросило индийскую сторону поделиться с ним космическими технологиями. Об этом со ссылкой главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Соманатха сообщает ТАСС.

По его словам, при разработке автоматической межпланетной станции (АМС) Chandrayaan-3 индийская сторона привлекала специалистов НАСА.

«Конструкция станции и технологический прогресс Индии произвели на них большое впечатление. Американские специалисты предложили нам сотрудничество и попросили поделиться нашими космическими технологиями», — заявил Соманатх на семинаре в Центре управления полетами Индийской организации космических исследований в Бангалоре.

Руководитель добавил, что американская сторона удивилась успехам индийской стороны и предложила ей продать свои космические технологии.

2 сентября Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход миссии выполнил все задачи на поверхности естественного спутника Земли и безопасно переведен в спящий режим, выход из которого возможен с восходом Солнца.

Индийская АМС Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну 23 августа.