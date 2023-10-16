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19:21, 16 октября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам самые модные пуховики

Стилист Канакова назвала короткие пуховики из эко-кожи самыми модными

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Екатерина Канакова назвала россиянкам самые модные пуховики. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Специалистка рассказала, что в текущем сезоне актуальными стали короткие пуховики-куртки. По этой причине она посоветовала не носить модели, которые доходят до середины бедра или до колена. Кроме того, она обратила внимание на дутые изделия с синтетической подкладкой или смесовой с перьями.

Помимо этого, по словам Канаковой, популярным является пуховик из эко-кожи. «Откажитесь и от популярных глянцевых и металлизированных вещей. Такие модели в тренде, но непрактичны — эти варианты покрытия быстро придут в негодность из-за перепада температур, а вот эко-кожа всегда останется в первоначальном виде», — пояснила она.

Среди прочего в список также вошли объемные пуховики оверсайз-силуэта. Эксперт объяснила, что этот фасон позволит скрыть недостатки фигуры и будет смотреться эффектно. «Возможные вариации: длинные, короткие, с мехом, без меха, с принтом и однотонные. Для повседневного образа сочетайте оверсайз-пуховик с джемпером широкой вязки и узкими джинсами», — заключила стилистка.

Ранее в октябре стилист Владислав Лисовец назвал главные тренды на зиму. По словам эксперта, в грядущем сезоне будет преобладать элегантность. Специалист посоветовал присмотреться к приталенным пиджакам с широкими плечами, одежде из замши и с искусственным мехом, а также кожаным изделиям.

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    Екатерина Ештокина
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