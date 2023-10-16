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15:26, 16 октября 2023Забота о себе

Названы способы укрепить зубы без лекарств

Фото: Harshal S. Hirve / Unsplash

Сделать зубы более крепкими можно и без помощи лекарств, рассказала нутрициолог Академии «PRO Здоровье» Виктория Ульянчик. Необычный способ позаботиться о здоровье зубов эксперт назвала в комментарии для «Ленты.ру».

Нутрициолог отметила, что зелень и овощи, особенно темно-зеленого цвета, содержат большое количество кальция и фосфора. Это, по ее словам, основные микроэлементы, из которых состоят зубы.

Специалист добавила, что петрушка и лук обладают естественным антибактериальным действием. Также сок этих растений, проникая в труднодоступные места во рту, борется с образованием налета на зубах, добавила Ульянчик.

Многие овощи содержат витамин С. Особенно им богаты сладкий перец и зелень. Витамин С поддерживает в здоровом состоянии соединительную ткань десен. При его дефиците зубы могут расшататься, а десны кровоточить

Виктория Ульянчикнутрициолог
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Кроме того, овощи содержат практически весь спектр микроэлементов и витаминов, продолжила Ульянчик. Например, морковь, свекла и редька — бета-каротин (из него образуется витамин А), витамины группы В, D, E, K, С, РР, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, йод, фтор, железо, кобальт и серебро. Эти вещества нормализуют кровообращение в деснах и помогают кальцию встраиваться в структуру зубов.

Ранее терапевт, диетолог Наталья Зубарева развеяла мифы о пользе популярных продуктов. Она предупредила, что свежевыжатые соки и магазинные йогурты не несут пользу организму.

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    Вера Владзиевская
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