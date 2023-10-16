Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:17, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыла неочевидную причину осенних болезней

Фото: Brittany Colett / Unsplash

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что осенние болезни часто возникают с началом отопительного сезона. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко обратила внимание, что осенью начинается отопительный сезон. В помещениях воздух становится менее влажным, и из-за этого быстрее сушатся кожа и слизистые оболочки организма. «Сухая слизистая — это отличные входные ворота для вирусов и бактерий, для инфекции», — раскрыла она неочевидную причину появления осенних болезней.

Ранее Шаповаленко назвала три ошибки при лечении простуды. Так, те заболевшие, кто не проветривает помещение, несбалансированно питаются и принимают антибиотики при вирусных заболеваниях, менее эффективно борются с болезнью.

До этого врач аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала о необычной причине недомогания осенью. По ее словам, то, что люди принимают за простуду или респираторную инфекцию, может оказаться проявлением аллергии на плесень.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Священник предупредил о религиозном раздоре из-за новой купюры

    В России оценили необходимость возобновления ядерных испытаний

    Арабскую стюардессу уволили за поддержку ХАМАС в соцсетях

    Россиянин жестоко избил соседа-геймера за крики во время игры

    Шведский хоккеист осудил санкции против выступающих в России игроков

    На Украине предъявили обвинения главе Росгвардии и ряду сотрудников ФСБ

    В Петербурге часть флигеля дома упала на двух рабочих

    Женщину с ножевым ранением шеи обнаружили в российском городе

    Рекордное число электронных сделок с жильем зафиксировали в Москве

    США попросили Индию поделиться космическими технологиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости