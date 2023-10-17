Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 17 октября 2023Путешествия

20-летняя студентка обвинила пилота в домогательствах на борту самолета

TOI: студентка обвинила пилота в домогательствах на борту самолета Akasa Air

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

20-летняя студентка обвинила путешествовавшего в свободное от работы время пилота в домогательствах на борту самолета. Подробности истории сообщило издание Times of India (TOI).

По данным источника, инцидент произошел 1 октября на рейсе авиакомпании Akasa Air из Бангалора в Пуну, Индия. Девушка рассказала журналистам, что она возвращалась домой после окончания трехмесячной стажировки. По словам студентки, пилот принудил ее сменить место, чтобы сидеть рядом с ним, а затем предложил ей выпить алкогольный напиток, который сам употреблял.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

«Я отказалась и с трудом вернулась на свое место, так как он постоянно пытался завязать со мной разговор», — пожаловалась пассажирка.

Она также отметила, что обращалась за помощью к стюардессе и представителям авиакомпании, но никто не предпринял никаких действий. Позже студентка призналась, что Akasa Air ответила на ее сообщение в социальных сетях, но с ней никто не связался.

Между тем, как сообщает издание, в авиакомпании заявили, что они провели детальное расследование, но обнаружили трудности в установлении связи с заявителем.

Ранее сообщалось, что врача из Джорджии, летевшего делать предложение своей девушке, арестовали за то, что он «потрогал промежность» другой пассажирки самолета. 48-летний жених, доктор Джейку Намджик Чо (Dr. Jake Namjik Cho), уверяет, что он лишь хотел «сжать верхнюю часть бедра» своей попутчицы, но его рука соскользнула, так как было темно, и он был без очков.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности переданных Украине ракет ATACMS

    Сексолог назвал идеальную продолжительность прелюдии

    В Газе заявили о гибели более 500 человек из-за удара Израиля по больнице

    Проработавшая несколько лет у россиянки няня украла 15 миллионов рублей

    В Минске заверили в соблюдении обязательств по контролю над оружием

    Орбан назвал необнадеживающими слова Путина об Украине

    Крупнейшая на Земле река рекордно обмелела

    В российском регионе трое незнакомцев ограбили египтянина в машине

    Россиянина задержали за совершенное в 2002 году нападение с ножом

    53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости