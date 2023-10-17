Названа новая минимальная цена импортного вина в России

Эксперт Черниговский: недорогое импортное вино будет стоить от 500 рублей

Цены на импортную винодельческую продукцию вырастут из-за повышение ставок на ввозные пошлины и ослабления рубля. В ближайшее время купить недорогое импортное вино дешевле 500 рублей будет невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Импортный алкоголь

«Летом повысились ставки на ввозные пошлины, так что цены на импортную винодельческую продукцию вырастут. Это повышение граждане реально почувствуют сейчас, в октябре, потому что запасов алкогольной продукции на складах есть на два-три месяца. Сейчас напитки, завезенные по старым ценам, заканчиваются, и цены на импорт вырастут», — сказал Черниговский.

Точно оценить грядущий рост цен, по словам эксперта, непросто, потому что ввозные пошлины оказывают большее влияние именно на недорогую импортную продукцию, меньшее — на премиальную.

Если говорить о недорогих столовых винах импортного производства, то дешевле 500 рублей в ближайшее время купить эту продукцию вы не сможете Максим Черниговский эксперт алкогольного рынка

Черниговский добавил, что импорт подорожает еще и по причине ослабления рубля: вся продукция приобретается за доллары и евро, потому рост курсов ведет за собой и рост цен на готовую продукцию.

«Российское производство тоже зависит от изменений экономического характера, но эта зависимость не так сильна, как в случае импортного алкоголя», — уточнил специалист.

Российский алкоголь

Также, как напомнил эксперт, в следующем году планируется повышение акцизов на винодельческую продукцию российского и импортного производства.

«Так что со второго квартала следующего года нужно планировать дальнейший рост цен на винодельческую продукцию. В первую очередь, речь идет о тихих и игристых винах. Акцизы вырастут и на другие виды алкоголя, что повлечет за собой рост цен на легальную продукцию. Но, в любом случае, если говорить о продукции российского производства, этот рост будет не таким значительным, как в случае импорта», — заключил Черниговский.

Ранее Министерство финансов России предложило сделать алкоголь дороже. Согласно документу, представленному ведомством, минимальная розничная цена (МРЦ) водки вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра. Подорожает и бренди — с 375 до 403 рублей. МРЦ коньяка повысится с 517 до 556 рублей за аналогичный объем.