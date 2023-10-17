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12:49, 17 октября 2023Наука и техника

Apple разрешила россиянам совершать покупки через сторонние системы

Apple разрешила совершать покупки в приложениях через сторонние системы в России

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Корпорация Apple разрешила разработчикам из России наладить оплату в приложениях через сторонние платежные системы. Об этом сообщает издание iPhones.ru.

Как стало известно журналистам медиа, в американской компании разрешили разработчикам добавлять в приложения ссылки на внешние ресурсы для оплаты услуг. Подобные ссылки могут отображаться только для пользователей из России.

В корпорации пояснили, что для настройки данной функции разработчики должны использовать инструмент API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в приложениях iOS и iPadOS. Таким образом, россияне смогут совершать покупки, не используя встроенной платежной системы App Store.

Также разработчики должны будут учитывать формат внешних ссылок и размещать их в соответствии с требованиями компании. Создатели приложений могут ознакомиться с ними в руководстве.

В середине января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. В сообщении говорилось, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании.

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    Андрей Ставицкий
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