В Бельгии раскрыли личность подозреваемого в стрельбе в Брюсселе
Sudinfo: расстрелявший шведских болельщиков в Брюсселе был известен спецслужбам
Радикальный исламист, расстрелявший двух футбольных фанатов в Брюсселе, был известен бельгийским спецслужбам. Об этом сообщает Sudinfo.
«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — говорится в материале. Издание также опубликовало фотографию предполагаемого преступника, уточнив, что его вина пока не была подтверждена официально.