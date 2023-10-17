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01:04, 17 октября 2023Мир

В Бельгии раскрыли личность подозреваемого в стрельбе в Брюсселе

Sudinfo: расстрелявший шведских болельщиков в Брюсселе был известен спецслужбам

Фото: Johanna Geron / Reuters

Радикальный исламист, расстрелявший двух футбольных фанатов в Брюсселе, был известен бельгийским спецслужбам. Об этом сообщает Sudinfo.

«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — говорится в материале. Издание также опубликовало фотографию предполагаемого преступника, уточнив, что его вина пока не была подтверждена официально.

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    Марина Совина
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