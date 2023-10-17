В МИД оценили возможность признания ХАМАС террористической организацией

Посол РФ о признании ХАМАС террористами: РФ осуждает экстремистские методы

Нет никакого международного признания ХАМАС террористической организацией. Российская сторона никогда не поддерживала и всегда осуждала любые террористические и экстремистские проявления и действия. Об этом во время брифинга заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат оценил возможность признания ХАМАС террористической организацией. «С России требуют признания ХАМАС террористической организацией. Во-первых, нет никакого международного признания ХАМАС террористической организации, таковой её внесли в национальные списки Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, Канада, Япония. Список практически исчерпывающий, но в списке террористических организаций Организации Объединенных Наций Хамас не находится», — подчеркнул представитель МИД России.

Ранее Викторов заявил, что среди заложников исламистской группировки ХАМАС точно установлен один россиянин, однако допускается, что их может быть больше. «Один человек — это установлено. Есть предположение, что их там может быть и больше с учетом состава израильского населения и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, большая русскоязычная группа людей», — рассказал посол.